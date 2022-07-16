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ЄС надіслав більше грошей РФ, ніж Україні: в Литві розкритикували новий пакет санкцій

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Євросоюз росія
Фото: Depositphotos

Сьомий пакет антиросійських санкцій, який готує ЄС, не має практичного сенсу, через те, що Європейський Союз продовжує сплачувати Росії за постачання енергоносіїв.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

— Готується сьомий пакет санкцій. Кому це цікаво? Зараз ЄС надіслав експоненціально більше грошей до Росії на закупівлю нафти, газу та вугілля, ніж надіслав Україні на допомогу, – зазначив він.

Лінкявічюс наголосив, що це відбувається на тлі зростання світових цін на нафту.

Зараз дивляться

— Рубль ще міцніший. Деякі все ще стурбовані “провокаційними” обмеженнями. Сумно, – підкреслив Лінкявічюс.

Напередодні Єврокомісія дійшла згоди щодо сьомого пакету санкцій проти Росії.

Європейські дипломати запропонували запровадити ембарго на експорт золота, а також посилити контролю ЄС щодо експорту подвійного використання та передових технологій.

Видання Politico пише, що у санкційному проєкті немає переліку золота у вигляді ювелірних виробів, таких як золоті ланцюжки чи золоті каблучки. Це може залишити лазівки, через які гроші й надалі надходитимуть до Кремля.

Джерело: Лінас Лінкявічюс

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