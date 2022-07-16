ЄС надіслав більше грошей РФ, ніж Україні: в Литві розкритикували новий пакет санкцій
Сьомий пакет антиросійських санкцій, який готує ЄС, не має практичного сенсу, через те, що Європейський Союз продовжує сплачувати Росії за постачання енергоносіїв.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.
— Готується сьомий пакет санкцій. Кому це цікаво? Зараз ЄС надіслав експоненціально більше грошей до Росії на закупівлю нафти, газу та вугілля, ніж надіслав Україні на допомогу, – зазначив він.
Лінкявічюс наголосив, що це відбувається на тлі зростання світових цін на нафту.
— Рубль ще міцніший. Деякі все ще стурбовані “провокаційними” обмеженнями. Сумно, – підкреслив Лінкявічюс.
7th sanctions package in preparation. Who cares? #EU has now sent exponentially more money to #Russia in oil, gas and coal purchases than it has sent #Ukraine in aid. Oil prices are up. Ruble is even stronger. Some are still concerned about ‘provocative’ restrictions. Lamentable.
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) July 16, 2022
Напередодні Єврокомісія дійшла згоди щодо сьомого пакету санкцій проти Росії.
Європейські дипломати запропонували запровадити ембарго на експорт золота, а також посилити контролю ЄС щодо експорту подвійного використання та передових технологій.
Видання Politico пише, що у санкційному проєкті немає переліку золота у вигляді ювелірних виробів, таких як золоті ланцюжки чи золоті каблучки. Це може залишити лазівки, через які гроші й надалі надходитимуть до Кремля.
Джерело: Лінас Лінкявічюс