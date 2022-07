ЄС надіслав більше грошей РФ, ніж Україні: в Литві розкритикували новий пакет санкцій

Сьомий пакет антиросійських санкцій, який готує ЄС, не має практичного сенсу, через те, що Європейський Союз продовжує сплачувати Росії за постачання енергоносіїв.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Лінкявічюс наголосив, що це відбувається на тлі зростання світових цін на нафту.

7th sanctions package in preparation. Who cares? #EU has now sent exponentially more money to #Russia in oil, gas and coal purchases than it has sent #Ukraine in aid. Oil prices are up. Ruble is even stronger. Some are still concerned about ‘provocative’ restrictions. Lamentable.

