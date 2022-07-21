Липень, 20 в 21:32

Загалом США та партнери передадуть Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це під час брифінгу у середу, 20 липня, заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Він наголосив, що США вже надали Україні 12 систем HIMARS. Таким чином, ми ще повинні отримати щонайменше вісім таких установок.

Крім того, роботі з цими РСЗВ навчили 200 українських військових. Зазначимо, що екіпаж однієї системи HIMARS – три особи.

Зараз дивляться

Міллі констатував, що війна з РФ на Донбасі продовжується, і бойові дії, ймовірно, будуть тривалими.

Також міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські військові добре справляються з РСЗВ.

Марк Міллі пообіцяв, що його країна продовжуватиме постачати Україні зброю.