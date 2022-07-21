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Факти / Світ

Україна отримає від США та партнерів понад 20 HIMARS, 200 військових навчили роботі з РСЗВ – Пентагон

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
HIMARS в роботі на Запоріжжі
Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом США та партнери передадуть Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це під час брифінгу у середу, 20 липня, заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Він наголосив, що США вже надали Україні 12 систем HIMARS. Таким чином, ми ще повинні отримати щонайменше вісім таких установок.

Крім того, роботі з цими РСЗВ навчили 200 українських військових. Зазначимо, що екіпаж однієї системи HIMARS – три особи.

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Міллі констатував, що війна з РФ на Донбасі продовжується, і бойові дії, ймовірно, будуть тривалими.

Також міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські військові добре справляються з РСЗВ.

Марк Міллі пообіцяв, що його країна продовжуватиме постачати Україні зброю.

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