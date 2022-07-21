Липень, 21 в 18:44

Українська авіація атакувала російських загарбників біля селищ Велика Олександрівка та Ольгине Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування Південь.

– На світанку наша авіація винищувачем і парою гелікоптерів завдала двох ударів по скупченню ворожої сили та техніки в районі Великої Олександрівки й Ольгиного, – зазначили в ОК Південь.

Вони додали, що втрати ворога дорозвідуються.

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У Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що зранку 21 липня двічі пара російських Мі-8 завдала авіаударів по Потьомкиному та поблизу Ольгиного.

Також ОК Південь додало, що протягом ночі ворог обстрілював Миколаївщину реактивними системами залпового вогню Смерч. А опівночі вкотре атакував десятьма реактивними снарядами Граду Нікопольський район.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ОК Південь