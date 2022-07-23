Липень, 22 в 22:47

Відповідальність за експорт українського зерна наразі лежить на Організації Об’єднаних Націй.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 22 липня.

– Сьогодні наша держава й увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості – є угода, яка дозволяє розблокувати українські порти та відновити український аграрний експорт. З першого дня повномасштабного вторгнення Росія робила усе, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту: портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Ми цього не дозволили, – сказав президент.

Володимир Зеленський додав, що зараз Україна не тільки може відновити роботу портів на Чорному морі, але й зберегти для них потрібний захист.

Зараз дивляться

– Це відпрацьовано з нашими військовими та нашою розвідкою. Військові запевнили мене у стовідсотковому контролі підходів до наших портів, – додав український лідер.

За його словами, довгий час усі деталі підписаної сьогодні в Стамбулі ініціативи обговорювалися з ключовими міжнародними партнерами України та Організацією Обʼєднаних Націй.

– Багато лідерів були залучені до того, щоб вдалося відновити наш морський експорт. І я вдячний генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу та президенту Туреччини Ердогану за їхні зусилля, – сказав Володимир Зеленський.

Президент додав, що текст підписаного сьогодні документа був оприлюднений публічно, і кожен може ознайомитися з його пунктами.

– Вони цілком відповідають інтересам України, – зазначив Володимир Зеленський.

Він прокоментував сам документ, наголосивши, що, по-перше, близько 20 млн тонн торішнього врожаю зернових підуть на експорт, а цьогорічний врожай, який вже збирається, також можна буде реалізувати.

– Це доходи фермерів, усього аграрного сектора й державного бюджету. Це робочі місця. Це кошти для посівної наступного року. У нас зараз уже в наявності зерна приблизно на $10 млрд, – зауважив український президент.

По-друге, сказав президент, тепер Україна має шанс знизити гостроту продовольчої кризи, яку спровокувала Росія.

– Є шанс не допустити глобальної катастрофи – голоду, який міг призвести до політичного хаосу в багатьох країнах світу, зокрема в країнах, які нам допомагають, – пояснив Володимир Зеленський.

По-третє, підписання зернової угоди стало черговою демонстрацією того, що Україна здатна вистояти в цій війні, додав він.

– Важливо, що в територіальних водах України все буде контролюватися саме нашою державою, – наголосив президент.

Володимир Зеленський визнав, що для всіх залишається зрозумілим, що з боку Росії можуть бути провокації та намагання дискредитувати українські та міжнародні зусилля.

– Але ми довіряємо ООН. Тепер це їхня відповідальність і наших міжнародних партнерів – гарантувати дотримання домовленостей. І я хочу подякувати всім нашим воїнам, які очистили від ворога Зміїний, захищають Одесу й Миколаїв, поступово просуваються в Херсонській області, звільняючи нашу територію, – сказав він.

Президент розповів, що Україна готується до старту другого київського Саміту перших леді та джентльменів.

– Ця ініціатива першої леді України була заснована минулого року та довела, що може спрямувати м’яку силу дружин і чоловіків лідерів держав для розв’язання різних проблем національного та глобального масштабу, – зазначив Володимир Зеленський.

Він пояснив, що цьогоріч саміт буде присвячений темі післявоєнного відновлення України. Йтиметься не просто про відбудову українських міст та селищ, а про повернення людей, тобто про переселенців, які не мають стати біженцями. Зокрема, на саміті йтиметься про необхідну допомогу й реабілітацію для тих, хто постраждав від війни та про відродження соціального життя в громадах і містах, які були розбиті окупантами.

Володимир Зеленський зазначив, що в межах Саміту й на основі нашої державної благодійної платформи United24 уже почався збір коштів на спеціальні реанімаційні автомобілі для України.

– Не буду зараз розкривати всього, що підготовлено першою леді України та її командою, але відчуваю, що з дипломатичного погляду це буде потужна подія, – зазначив президент.

Володимир Зеленський додав, що протягом 22 липня мав розмову з в.о. прем’єр-міністра Великої Британії Борисом Джонсоном. Передусім, йшлося про безпеку й оборонну співпрацю, сказав президент, та додав, що Україна чекає на новий пакет військової підтримки, який був оголошений напередодні.

Президент зазначив, що відносини між Україною та Британією побудовані на спільних цінностях, і хоч би що відбувалося в політиці, зв’язки між двома країнами й суспільствами будуть лише посилюватися.

Він резюмував своє звернення тим, що увечері підписав черговий указ про нагородження наших воїнів. 180 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, з них 100 – посмертно.