Липень, 22 в 23:51

Європейське управління поліції (Європол) заявив, що цілком довіряє офіційним представникам України у питанні моніторингу та відстеження обігу вогнепальної зброї.

Втім у заяві Європолу йдеться, що в умовах воєнних дій існує реальна загроза незаконного обігу зброї.

– Європол тісно співпрацює з українськими офіційними особами, щоби зменшити загрозу торгівлі зброєю до Європейського Союзу. Ми цілком довіряємо їм, оскільки вони впроваджують нові заходи для моніторингу та відстеження цієї вогнепальної зброї, — йдеться у повідомленні.

При цьому управління європейської поліції додало, що вогнепальна зброя може потрапити в чужі руки, і назвали це “потенційною загрозою”, яка спостерігалася в зонах бойових дій в минулому.

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В Європолі нагадали, що мають чудові відносини з Україною з моменту підписання оперативної угоди у 2017 році.

– Ми продовжуємо підтримувати тісний контакт зі зміною ситуації на місцях в Україні, і ми вдячні за це нашим українським колегам. Вони продовжують вести розслідування і співпрацювати у справах, що становлять інтерес для внутрішньої безпеки ЄС, попри російську військову агресію, що триває, – додали в управлінні.

Щодо війни в Україні, то Європол попередив, що поширення вогнепальної зброї та вибухових речовин в Україні може призвести до збільшення кількості вогнепальної зброї та боєприпасів, що переправляються до ЄС через встановлені контрабандні маршрути чи онлайн-платформи.

– Ця загроза може ще більше зрости після закінчення конфлікту, – пояснили в управлінні.

Ця заява з’явилась після матеріалу німецького видання Der Spiegel, яке з посиланням на прессекретаря Європолу Яап Оп Ген Оорта писало, що через війну в Україні є ознаки контрабанди зброї. У матеріалі йшлося, зокрема, про нібито фіксацію випадків торгівлі зброєю та військовими товарами на чорному ринку.

Після цього секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував заяву поліцейського управління Європи, що планує обговорити ці заяви із офіційними особами Європолу.

ЄС вже реагувало на матеріали, в яких йшлося, що Україна нібито продає озброєння з країн заходу. Тоді, зокрема, Євросоюз назвав такі повідомлення російською пропагандою. Втім, в ЄС все ж встановили механізм моніторингу та контролю за тим, щоб обладнання з Європи було залучено для заявлених цілей.

Джерело: Europol