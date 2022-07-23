Липень, 23 в 9:38

Протягом минулої доби Збройні сили України знищили ще 240 російських окупантів, чотири танки, а також дві ворожі реактивні системи залпового вогню.

Як поінформували в Генеральному штабі ЗСУ, найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Загальні бойові втрати військ РФ у повномасштабній війні проти України з 24 лютого по 23 липня орієнтовно становлять:

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особового складу – близько 39 240 осіб (за добу ліквідовано ще 240 окупантів);

танків ‒ 1 708 (+4 за добу);

бойових броньованих машин ‒ 3 929 (+9 за добу);

артилерійських систем – 864 (+1 за добу);

РСЗВ – 253 (+2 за добу);

засобів ППО – 113 одиниць;

літаків – 221;

гелікоптерів – 188;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+1 за добу);

крилатих ракет – 167;

кораблів/катерів – 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 820 (+17 одиниць за добу);

спеціальної техніки – 72 одиниці.

Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті, українські війська протягом доби вкотре відбили ворожі штурми Вуглегірської ТЕС та біля Сіверська.

Водночас російські загарбники не припиняють масованих обстрілів із усього наявного озброєння Харківського, Краматорського, Бахмутського, Авдіївського та Запорізького напрямків.