Це остання зима, коли Росія зможе тиснути на ЄС газом – Галущенко

Липень, 26 в 17:07

Ця зима буде останньою, коли Росія зможе шантажувати країни Європейського Союзу своїм газом.

Про це у Брюсселі заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. Він наголосив, що важливо якнайшвидше позбутися залежності від газу РФ.

– Головна мета – припинити отримувати газ із Росії. Я думаю, що це остання зима, коли Росія зможе чинити тиск на ЄС, використовуючи газ. Я в цьому впевнений. Звісно, потрібен час, щоб диверсифікувати постачання, і, звісно, є низка питань. Але те, що ми бачимо, і те, з чим ми вже зіткнулися, це досяжна мета, і ми зможемо цього досягти разом, – сказав він.

За словами Галущенка, ЄС та Україна стоять перед обличчям “найважчої за останні десятиліття енергетичної кризи”.

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Однак він додав, що Росія розпочала енергетичну війну ще задовго до фактичного вторгнення на територію нашої держави. Країна-агресор неодноразово припиняла постачання газу посеред зими, але “ми змогли це пережити”.

Також міністр енергетики назвав “важливими” домовленості щодо зниження країнами-членами ЄС споживання газу на 15%.