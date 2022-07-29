Липень, 29 в 13:59

На початку березня 2022 року ідентифіковані СБУ особи у складі 64 окремої мотострілецької бригади 35 загальновійськової армії РФ перебували на території Бучі і жорстоко катували місцеву родину.

Окупанти вдерлися до оселі та намагалися погрозами отримати інформацію про місця розташування українських військ.

– Погрожуючи зброєю, окупанти тривалий час психологічно тиснули на людей та катували, вимагали, щоб ті видали адреси проживання патріотів і військових у Бучі, – йдеться у повідомленні СБУ.

Повідомляється, що росіяни катували господаря і планували розстріляти. На щастя, йому вдалося втекти.

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Тоді окупанти погрожували скалічити та вбити жінку, аби вона виказала місцезнаходження свого чоловіка.

– Попри фізичні знущання та моральний тиск, жінка витримала наругу, зрештою окупанти залишити її дім, – повідомляє СБУ.

Зараз усім фігурантам заочно повідомлено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

СБУ ідентифікувала ще 4 військових РФ, які чинили звірства у Бучі / 4 фотографии

Джерело: СБУ

Фото: СБУ