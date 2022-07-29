Липень, 29 в 0:01

Ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія, і це потребує юридичної реакції.

Про це у своєму вечірньому зверненні за 28 липня повідомив президент Володимир Зеленський.

Президент прокоментував одноголосне ухвалення резолюції американського Сенату , в якому закликається визнати РФ державою – спонсором тероризму.

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– Хочу подякувати також американським сенаторам, які одноголосно схвалили резолюцію, яка закликає Державний департамент США визнати Росію державою – спонсором тероризму. Можна взяти будь-який день в Україні – сьогоднішній чи будь-який інший після 24 лютого, щоб побачити, що ніхто у світі не вкладається в тероризм більше, ніж Росія. Це справді потребує юридичної реакції на глобальному рівні. І немає жодної раціональної причини, щоб такої реакції не було, зокрема у США, – сказав він.

Президент також нагадав, що 28 липня українці вперше відзначили День Української Державності.

– Я був щасливий побачити, скільки людей сприйняли це свято близько до серця й вітали з ним, і усміхались, і пишались Україною. Здається, ми мали відзначати такий день багато-багато років – настільки він логічний. Але встановили це свято лише торік. І що ж, тепер – назавжди, – сказав він.

Володимир Зеленський також згадав про урочисте зібрання у Верховній Раді, під час якого він вручив низку нагород – Хрести бойових заслуг – українським воїнам. Він перелічив імена тих, хто отримав нагороду, та ще раз подякував за службу.

Зокрема, глава держави вчергове подякував “одному з найбільших наших друзів” президенту Литви Гітанасу Наусєді за підтримку та посилення захисту України.

Під час урочистої церемонії в Верховній Раді литовський лідер вручив Володимиру Зеленському найвищу держнагороду Литви. Крім того, до засідання у Раді звернулася й голова Європейського парламенту Роберта Мацола, яку президент назвав “принциповим другом у європейських структурах”.

Він також прокоментував процесію вручення у Маріїнському палаці 28 липня паспортів України.

– Вручив паспорти громадян нашої держави, юним українцям і українкам – хлопцям і дівчатам, які були змушені залишити свій дім через бойові дії, юним волонтерам, переможцям всеукраїнських олімпіад, дітям наших воїнів, які боронять Україну, і дітям тих, хто віддав своє життя за незалежність держави, – сказав президент.

Він заявив, що ця натхненна церемонія утверджує силу громадянства України.

– У дітях – майбутнє України, у їхній щирості й розумі. Я пишаюся бути президентом таких громадян, – додав президент.

Володимир Зеленський також згадав про низку важливих телефонних розмов, зокрема, зі Вселенським Патріархом Варфоломієм, якому президент подякував за молитви за Україну, за побажання перемоги й миру.

Увечері глава української держави провів говорив з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте, з яким “дуже змістовно” обговорив подальшу співпрацю між двома країнами.

– Провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Розглянули чотири питання. З того, що можна сказати зараз публічно: проаналізували стан забезпечення – на цей час – озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання Плану оборони України, який був уведений в дію 24 лютого, – коротко прокоментував засідання президент.

Він звернув увагу й на те, що за першу половину 28 липня лише у Києві було чотири повітряні тривоги.

– Російська армія завдала ракетних ударів по Київщині, по Кропивницькому, била по Миколаєву, продовжила серію стратегічно безглуздих і жорстоких штурмів на Донбасі… Я дякую кожному й кожній, хто відбиває цей терор, – сказав президент.

Володимир Зеленський також згадав про міжнародну гуманітарну підтримку, в рамках якої новим амбасадором державної благодійної платформи United24 став Демна, який є креативним директором дому моди Balenciaga.

– Він сказав мені, що рішення стати амбасадором United24 пов’язане з його особистою історією, бо він пережив травму біженства. І Україні Демна допомагатиме в напрямку відбудови, – сказав президент.

Наприкінці звернення Володимир Зеленський наголосив, що влада робить усе, щоб у світі не залишилося жодної байдужості до російсько-української війни, яку розв’язала Росія проти України та проти самої ідеї свободи.