Липень, 29 в 1:01

Обсяг комерційного експорту української електроенергії до ЄС з кінця червня склав 100 МВт, коли ж до кінця липня це буде у 2,5 більше.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

За його словами, станом на 28 липня енергомережа континентальної Європи ENTSO-E дозволила збільшити експорт електроенергії з України до країн Європи в 2,5 рази.

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Таким чином, у порівнянні з кінцем червня обсяг комерційного експорту електроенергії з України збільшиться у 2,5 рази.

– Для нас це очікуване рішення, оскільки з початку відновлення експорту до ЄС, з перших 100 МВт, ми отримували щоденні звіти технічних фахівців ENTSO-E, які підтверджували: експорт української електроенергії в синхронізованій з континентальною Європою енергомережі відбувається стабільно, негативного впливу на систему немає, – сказав Володимир Кудрицький.

Голова правління Укренерго додав, що в ЄС усвідомлюють роль української електроенергії, яка “допомагає замістити токсичний російський газ”. При цьому Україна зможе заробляти кошти на підготовку до опалювального сезону.

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Джерело: Volodymyr Kudrytskyi

Фото: НЕК Укренерго