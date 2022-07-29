Україна з 30 липня збільшить експорт електроенергії до ЄС у 2,5 рази – Укренерго
Обсяг комерційного експорту української електроенергії до ЄС з кінця червня склав 100 МВт, коли ж до кінця липня це буде у 2,5 більше.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.
За його словами, станом на 28 липня енергомережа континентальної Європи ENTSO-E дозволила збільшити експорт електроенергії з України до країн Європи в 2,5 рази.
Таким чином, у порівнянні з кінцем червня обсяг комерційного експорту електроенергії з України збільшиться у 2,5 рази.
– Для нас це очікуване рішення, оскільки з початку відновлення експорту до ЄС, з перших 100 МВт, ми отримували щоденні звіти технічних фахівців ENTSO-E, які підтверджували: експорт української електроенергії в синхронізованій з континентальною Європою енергомережі відбувається стабільно, негативного впливу на систему немає, – сказав Володимир Кудрицький.
Голова правління Укренерго додав, що в ЄС усвідомлюють роль української електроенергії, яка “допомагає замістити токсичний російський газ”. При цьому Україна зможе заробляти кошти на підготовку до опалювального сезону.
Джерело: Volodymyr Kudrytskyi
Фото: НЕК Укренерго