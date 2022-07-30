Липень, 30 в 19:43

У суботу, 30 липня, у Харкові пролунав вибух. Інформацію про обстріл підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Він зазначив, що під ворожу атаку потрапив район ХТЗ.

– Денний обстріл району ХТЗ. Прошу всіх бути уважними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, – написав він.

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О 18.44 у Харкові та області оголосили повітряну тривогу, небезпека тривала до 19.01. До цього про вибух у Індустріальному районі повідомляли місцеві жителі.

Нагадаємо, що Росія атакувала Харків і вночі 30 липня. Окупанти завдали ударів по Слобідському та Новобаварському районах міста. Також вдень місцеві жителі повідомляли про вибухи у Чугуєві.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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