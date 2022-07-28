У Росії брак офіцерів для війни в Україні заповнюють сержантами – розвідка

Липень, 28 в 18:43

На тлі великих бойових втрат російської армії в окупантів виник дефіцит офіцерів.

Як повідомляє українська розвідка, щоб заповнити ці вакансії, в Росії розпочали масово присвоювати офіцерське звання молодший лейтенант особам сержантського складу без відповідного досвіду та освіти.

Ще однією причиною дефіциту кадрів в РФ є небажання військовослужбовців ЗС та Росгвардії з далекосхідних регіонів брати участь у бойових діях на території України. Зокрема через те, що їх часто включають до складу “зведених підрозділів”, які формуються не за професійною ознакою. Як наслідок, багато військових не мають належної підготовки, що призводить до додаткового збільшення втрат.

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Багато окупантів, які брали участь у бойових діях, не бажають повертатися в свої підрозділи, вказуючи як причину відмови проблеми зі здоров’ям.

— Щоб запобігти “відтоку кадрів”, керівництво ЗС РФ формує військово-лікарські комісії. Їхнє головне завдання – виявлення військовослужбовців, які імітують захворювання та поранення для ухилення від участі у бойових діях, – повідомляють у ГУР.

Повідомляється, що на території Ростовської області у невеликих населених пунктах проходять активні заходи з мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних. Обласні військові комісаріати здійснюють призов молодих людей, які проходили військову службу та мають артилерійський досвід.

Осіб, які служили у піхотних військах, записують до військового резерву. Їх повідомляють про необхідність прибуття за викликом для ротації військовослужбовців, що нині беруть участь у війні проти України. Наразі майже з кожного села Ростовської області на військову службу призвано від семи до десяти місцевих жителів.

У прикордонній Бєлгородській області Росії місцеві почали масово нищити власне майно з метою отримання компенсації від влади за нібито обстріли з боку України. В області росте кількість претензій до влади щодо її неспроможності забезпечити якісний ремонт пошкоджених будівель.