Липень, 31 в 15:17

У США після ухвалення Сенатом необов’язкової резолюції про визнання Російської Федерації країною – спонсором тероризму аналогічний законопроєкт вирішили розглянути у Палаті представників.

У документі зазначено, що його зареєструвала група із п’яти конгресменів від Республіканської та Демократичної партій.

Законопроєкт передбачає, що після його ухвалення РФ “вважатиметься країною або урядом, який неодноразово надає підтримку актам міжнародного тероризму”.

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Конгресмени, як зазначається, пішли на цей крок після “низки спроб” закликати Державний департамент проголосити Росію спонсором тероризму.

У Politico зазначають, що минулого тижня речник Палати представників США Ненсі Пелосі попередила держсекретаря Ентоні Блінкена, що якщо його відомство не визнає Росію спонсором тероризму, це зробить Конгрес, і тоді така резолюція все одно стане обов’язковою до виконання.

Раніше Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає Блінкена оголосити Росію країною – спонсором тероризму за її дії в Україні, Грузії, Сирії та Чечні.

Зазначимо, що визнання Росії державою – спонсором тероризму призведе до нових обмежень, починаючи від економічних санкцій проти держав-партнерів Кремля та закінчуючи заморожуванням державних активів та експорту до Росії.

Водночас офіційні особи США вказували до цього, що чинні санкції проти Кремля відповідають оголошенню РФ спонсором тероризму.