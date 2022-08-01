Обстріл Миколаєва, Нікополя та Харкова: що відбувається на 159 день війни в Україні

31 липня Росія випустила по Миколаєву 12 ракет. Внаслідок злочинних дій країни-агресора було зруйновано житлові будинки, готель, спортивний комплекс, два навчальні заклади та СТО.

Під час обстрілу Миколаєва загинув президент аграрної компанії Нібулон Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

Росія обстріляла Немишлянський район Харкова із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Вночі РФ двічі вдарила з Градів по житловим кварталами Нікопольського району Дніпропетровської області, випустивши до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік.

Вранці ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами.

Зі ствольної артилерії ворог потрапив по Зеленодольській громаді Криворізького району. Люди не постраждали.