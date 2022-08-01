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Маліновська Ангеліна |
Обстріл Миколаєва, Нікополя та Харкова: що відбувається на 159 день війни в Україні

Обстріл Миколаєва, Нікополя та Харкова: що відбувається на 159 день війни в Україні

31 липня Росія випустила по Миколаєву 12 ракет. Внаслідок злочинних дій країни-агресора було зруйновано житлові будинки, готель, спортивний комплекс, два навчальні заклади та СТО.

Під час обстрілу Миколаєва загинув президент аграрної компанії Нібулон Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

Росія обстріляла Немишлянський район Харкова із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Вночі РФ двічі вдарила з Градів по житловим кварталами Нікопольського району Дніпропетровської області, випустивши до 50 снарядів. Постраждав 67-річний чоловік.

Вранці ворог атакував Нікополь двома крилатими ракетами.

Зі ствольної артилерії ворог потрапив по Зеленодольській громаді Криворізького району. Люди не постраждали.

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00:11 - 01 серпня

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що Сили оборони щодня збивають по одному чи два ворожих безпілотники.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону.

– Хочу сказати, що ці безпілотники – надзвичайно небезпечна річ, їх необхідно збивати, бо саме після їхніх прольотів, ймовірно, відбудеться ракетна атака по об’єктах інфраструктури, по стратегічних важливих державних об’єктах, транспортних розв’язках, – пояснив Ігнат.

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