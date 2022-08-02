У Росії полк Азов визнали терористичною організацією – ЗМІ

Серпень, 02 в 13:51

У вівторок, 2 серпня, Верховний суд РФ визнав полк спецпризначення Національної гвардії України Азов терористичною організацією.

Про це повідомили росЗМІ з посиланням на відповідне рішення суду. Таким чином діяльність організації заборонена на території Росії.

– У зв’язку із зазначеним рішенням діяльність вказаного підрозділу НГУ на території РФ “забороняється”, а українським військовим, які служили у ньому, за російським законодавством, загрожують серйозні терміни за сфабрикованими російськими силовиками справами, – йдеться у повідомлені.

Зазначимо, що рішення про визнання Азова терористичною організацією було ухвалено після того, як російська армія підступно вбила українських військовополонених на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці (Донецька область).

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Це сталося в ніч на 29 липня. Серед полонених були бійці полку Азов. В Офісі генпрокурора повідомляли про загибель близько 40 і поранення 130 військових, проте точних даних наразі немає.

Країна-агресор РФ традиційно звинуватила Україну в цьому теракті. Водночас Служба безпеки України оприлюднила докази, що теракт проти військовополонених скоїли російські окупанти.