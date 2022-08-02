Серпень, 02 в 19:39

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відреагував на те, що у Росії полк спецпризначення Національної гвардії України Азов визнали терористичною організацією.

Він наголосив, що будь-які рішення в російських юрисдикціях щодо України чи її військовослужбовців не матимуть жодної правової цінності для світу.

Також це не позначиться на переговорному процесі щодо обміну полоненими.

Зараз дивляться

– Рішення Верховного суду Росії взагалі ні на що не впливає і є суто внутрішнім пропагандистським продуктом. Воно не матиме жодних наслідків у міжнародному правовому полі. Тоді як Росія, безумовно, має бути офіційно визнана державою-терористом. Зокрема, у зв’язку з незаконним використанням внутрішньої юрисдикції для маскування свого умисного порушення прав військовополонених, – написав Подоляк.

Він додав, що Росія обов’язково нестиме пряму юридичну відповідальність за знущання над військовополоненими, зокрема через провокацію недійсними та фейковими “судовими рішеннями”.

Нагадаємо, що у вівторок, 2 серпня, Верховний суд РФ визнав полк Азов терористичною організацією та заборонив його діяльність на території Росії.