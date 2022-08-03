Удари по позиціях РФ у Чорнобаївці та обстріли Миколаєва: що відбувається на 161 добу війни (онлайн)

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв. Росіяни поцілили в університетський гуртожиток, крамниці та багатоповерхівки. Увечері в місті двічі було чути вибухи, виникла пожежа та проблеми зі світлом.

ЗСУ успішно відбили наступ російської армії на напрямку Покровське – Бахмут, повідомив Генеральний штаб.

На Львівщині ракети російської армії влучили у військову частину в Червоноградському районі.