Удари по позиціях РФ у Чорнобаївці та обстріли Миколаєва: що відбувається на 161 добу війни (онлайн)
Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв. Росіяни поцілили в університетський гуртожиток, крамниці та багатоповерхівки. Увечері в місті двічі було чути вибухи, виникла пожежа та проблеми зі світлом.
ЗСУ успішно відбили наступ російської армії на напрямку Покровське – Бахмут, повідомив Генеральний штаб.
На Львівщині ракети російської армії влучили у військову частину в Червоноградському районі.
Українські військовослужбовці продовжують знищувати російських окупантів за допомогою РСЗВ HIMARS.
Станом на початок серпня, ЗСУ не втратили жодної установки, переданої США. Про це заявив командувач військ Оперативного командування Південь Андрій Ковальчук.
Секретар РНБО Олексій Данілов упевнений, якщо чоловік у час війни не може тримати зброю в руках, то завжди можна знайти альтернативу. Однак у жодному разі не втікати за кордон.
– Немає чого ховатися за жіночими спідницями та втікати з країни. Треба допомагати. Не можете воювати та тримати в руках зброю – допомагайте в інший спосіб. Знаходьте будь-які можливості, – заявив секретар РНБО.
У Херсоні прогриміли дуже сильні вибухи. Інформація уточнюється.
Новини війни:
Окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв. Росіяни поцілили в університетський гуртожиток, крамниці та багатоповерхівки. Увечері в місті двічі було чути вибухи, виникла пожежа та проблеми зі світлом.
ЗСУ успішно відбили наступ російської армії на напрямку Покровське – Бахмут.
На Львівщині ракети влучили у військову частину в Червоноградському районі.
Новини України:
На Донеччині почалася обов’язкова евакуація. Перший потяг з евакуйованими вже прибув у Кропивницький.
У НГУ назвали рішення влади РФ визнати Азов “терористичною організацією” як спробу виправдати воєнні злочини Росії. Подоляк зазначив, що рішення РФ визнати полк Азов “терористичним” не вплине на обмін полоненими.
Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула.
В ООН не відповідають на запити України щодо теракту в Оленівці.
Міжнародні новини:
Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, попри погрози Китаю, прибула на Тайвань. Байден поважає рішення Пелосі.
Водночас США не хочуть створювати кризи у відносинах з КНР, не мають наміру “брязкати зброєю” і не підтримують незалежність Тайваню.
Китай розпочав військові навчання у трьох акваторіях навколо Тайваню.
Комісія Сейму Латвії підтримала визнання Росії спонсором тероризму. Депутати парламенту закликали країн-союзників посилити санкції проти РФ.