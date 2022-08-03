Серпень, 03 в 7:59

Збройні сили Україні впродовж минулої доби успішно відбили низку ворожих штурмів на декількох напрямках. Окупанти із втратами відступили.

Про це йдеться у зведенні від Генерального штабу ЗСУ.

Так, ворог намагався штурмувати наші підрозділи в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, проте отримали відсіч та відійшли.

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Розвідгрупа загарбників намагалася вести розвідку південніше Мазанівки, але знову без успіху – ЗСУ окупантів виявили та знешкодили.

На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Поблизу біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки противник гатить зі ствольної та реактивної артилерії, а також танків. Також загарбники вели повітряну розвідку БПЛА неподалік Никифорівки та Тетянівки.

На Бахмутському напрямку російська армія намагалася витіснити наші підрозділи із зайнятих рубежів. Ворог артилерією обстрілював поблизу населених пунктів Кодема, Семигір’я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне. Завдав авіаударів поблизу Семигір’я та Білогорівки.

Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового, проте успіху не мав, тому довелося відступити. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір’я – Кодема.

На напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бойові дії тривають.

На напрямку Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір’я наші збройні сили завдали потужного вогневого удару та змусили окупантів відступити.

На Авдіївському напрямку ворог намагався покращити своє тактичне положення, проте без успіху – із втратами відійшов.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти намагаються утримати зайняті рубежі.

На Харківському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Харків, Прудянка, Питомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Піщане, Борщова тощо.

На Південнобузькому напрямку ворог веде обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Тополине, Князівка, Велика Костромка, Апостолове, Степова Долина, Посад Покровське.

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