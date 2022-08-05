Серпень, 05 в 15:30

Знищення на Півдні України чотирьох російських зенітно-ракетних систем С-300 допомогло вирішити одразу два завдання.

Про це розповів в ефірі Радіо НВ військовий експерт Сергій Грабський. Він пояснив, що чотири знищені установки – це ціла батарея.

– Установка С-300 – це система ППО стратегічного рівня. Тобто це система протиповітряної оборони, яка дозволяє накрити досить велику ділянку фронту. Після знищення дуже важливого елементу – батареї (С-300, – Ред.), противник на певній ділянці практично залишився без протиповітряного прикриття. І це надзвичайно важливо, – зазначив експерт.

Грабський також поінформував, що ворог зараз переобладнує ракети “земля-повітря” для комплексів С-300 на ракети типу “земля-земля”, щоб наносити ними серйозні удари по цивільній інфраструктурі в Україні.

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Експерт уточнив, що подібні ракети розлітаються на дуже велику кількість осколків і є смертельно небезпечними для мирних українців. Це фактично “зброя терору”, за допомогою якої окупанти намагаються залякати українців та примусити до якоїсь капітуляції.

– Тож ми вирішили подвійне завдання: знищили частину протиповітряного комплексу противника і зменшили загрозу нанесення ударів по цивільній інфраструктурі нашої країни, на Півдні України, – наголосив Грабський.

Як відомо, С-300 – це зенітно-ракетні системи середнього радіуса дії. ЗРК забезпечує виявлення цілей на відстані до 300 км та одночасний обстріл до 12 цілей.

У ніч на 5 серпня в Збройних силах України поінформували про знищення одразу чотирьох установок С-300 на Півдні нашої держави.

Джерело: Радіо НВ