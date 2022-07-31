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Факти / Україна

В ISW назвали напрямки, на яких може зосередити наступ армія РФ

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
війна в україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти зосередяться на наступах на Бахмут і навколо Донецька, однак успіхів не матимуть.

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

За їхніми даними, армія РФ, ймовірно, віддає перевагу наступальним операціям у напрямку Бахмута та навколо міста Донецька за рахунок зусиль із взяття Сіверська та Слов’янська.

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Вороже командування намагається використати нещодавні досягнення в Новолуганському районі, щоб посилити наступ на Бахмут зі сходу. Їх зусилля навколо Донецька імовірно спрямовані на те, щоб витіснити українські сили з-під артилерійської зони дії міста.

карта бойових дій

Фото: ISW

Крім того, окупанти хотітимуть захопити більше позицій у Донецькій області до запланованих референдумів у вересні.

Аналітики припускають, що малоймовірно, що російські наступальні операції закінчаться захопленням Бахмута або досягненням успіхів на захід від Донецька, навіть якщо їм вдасться взяти міста Авдіївка і Піски.

Також супутникові знімки з геолокацією показали нарощування російської армії в період з 19 червня по 28 липня в Уразово Бєлгородської області, за 12 км на схід від кордону.

Можливо, російські війська збільшують кількість військової техніки в цьому районі, щоб підтримати наступ з Ізюма на захід, оскільки накопичення знаходиться лише за 55 км на північний схід від російських наземних ліній зв’язку в Куп’янську, які з’єднуються як з Ізюмом, так і з населеними пунктами на південь від Харкова.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 158-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

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