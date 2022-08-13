Серпень, 12 в 23:35

Європа має визначитись зі ставленням до громадян Російської Федерації, щоб вбивці не могли користуватись шенгеном.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 12 серпня.

Він нагадав, що сьогодні в Україні вперше 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді. Дата минулого року була змінена, щоб відзначати в один день з міжнародною спільнотою.

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– Сьогодні День молоді відчувався дуже органічним, – сказав президент.

Володимир Зеленський розповів, що протягом дня провів у Маріїнському палаці, у Білій залі Героїв України, спеціальну церемонію нагородження української молоді.

– Максим Бровченко, Іринка Васильєва, Олександр Гуцал, Єгор Шемет, Давид Понуляк, Гліб Бондаренко, Андрій Покраса, Данило Сергєєв. Їм від семи до 16 років, а вони – герої. І їхніми вчинками можна пишатися так, що далеко не в кожного дорослого є подібне у біографії, – розповів президент.

Президент окремо розповів про свої переговори з Папою Римським.

– Подякував Папі Франциску за підтримку українців. Обговорили, що ми разом можемо зробити, щоб повернути мир державі. Поінформував його про ситуацію на передовій і постійні намагання Росії підвищити рівень терору. Він погоджується, нас підтримує, – сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що напередодні в Латвії було ухвалено рішення щодо визнання Росії державою-спонсором тероризму.

– Працюємо над тим, щоб весь світ зробив те саме. Це справедливо. Це правильно. І це буде. Після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути лише одне ставлення до Росії – як до держави-терориста. І, до речі, саме з цього погляду варто визначатися зі ставленням до громадян Росії, – сказав президент.

Володимир Зеленський також подякував Чехії, державам Балтії та іншим європейським країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії у Євросоюзі питання про візи для громадян держави-терориста.

– Звичайно, ми всі розуміємо: є люди, які справді потребують захисту, яких переслідують у Росії, навіть можуть убити, а отже, вони мають отримати допомогу цивілізованого світу. Це відомі юридичні механізми – через біженство, через прохання про притулок, через інші можливості допомогти й підтримати. Але ж це для тих, хто бореться, для тих, кого переслідують. І це не має стосуватися відпочинку громадян Росії у Європі, туризму, розваг, бізнесових справ. Працювати на державу-терориста не можна, – пояснив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що, по-перше, мають бути гарантії, що російські вбивці та пособники державного терору не користуватимуться шенгеном.

– А по-друге, не можна руйнувати саму ідею Європи, наші спільні європейські цінності, тобто не можна перетворювати Європу на супермаркет, у якому неважливо, хто заходить. Головне, щоб людина просто розрахувалася за товари, – пояснив Володимир Зеленський.

Український лідер пояснив, що саме через ці причини візові обмеження для громадян Російської Федерації є справедливими, а всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати.

Президент оголосив, що ввечері підписав указ про нагородження наших воїнів, героїв. За його словами, 181 учасник бойових дій відзначений державними нагородами, з них 33 – посмертно.

– Загалом за час війни були нагороджені вже понад 26,5 тис. українців і українок, – розповів президент.

Він подякував усім, хто захищає українську державу і стримує жорстокі удари окупантів у Пісках, в Авдіївці, на Бахмутському напрямку, утримує Харківщину та захищає Південь України.