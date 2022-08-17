В ЄС схвалили пропозицію Кабміну об’єднати лісгоспи

Серпень, 17 в 10:02

ЄС підтримує створення в Україні єдиної національної компанії, яка буде опікуватись державними лісами.

Про це в інтерв’ю, опублікованому в профільному виданні Відкритий ліс, заявив представник латвійської компанії Latvijas valsts meži Томас Котович.

– Ми повністю підтримуємо це рішення уряду України. Велика компанія з якісним корпоративним управлінням, з прозорою централізованою системою реалізації продукції, закупівель та контролю за всіма бізнес-процесами – це те, що ми в Латвії зробили ще наприкінці дев’яностих років. Звісно, реформа – це справа України, але ми впевнені, що об’єднання лісгоспів посилить галузь, зменшить тінь та корупцію, посилить вашу конкурентоздатність. Нарешті збільшить доходи держави та середні зарплати у галузі, – зауважив експерт.

За його словами, будь-які спроби удосконалити систему лісгоспів, яка дісталась Латвії, як і Україні, від СРСР, не давали жодного результату.

Зараз дивляться

– За часів лісгоспів Латвія від лісової галузі у підсумку отримувала нуль. Сьогодні держава отримує від акціонерної компанії €70-100 млн на рік. Плюс приблизно €15 млн податку на землю. Загалом за 21 рік існування ми заплатили податків на суму €1,5 млрд, – пояснив Томас Котович.

Сьогодні відносно невелика за площею Латвія реалізує 7 млн кубометрів необробленої деревини на рік. Всі продажі здійснюються виключно через електронний аукціон.

Система управління державними лісами повністю диджиталізована. Всі документи, акти, навіть повідомлення про завершення робіт – виключно в електронній формі. Обсяг незаконних рубок становить менше о,5%.

– Ми продаємо ліс виключно з нашою доставкою до покупця. Це погано, коли чужі машини потрапляють у ліс. Всі наші лісовози облаштовані комп’ютерами, вони отримують електронне завдання та маршрут. Контролюється не лише маршрут, але й час руху. Якщо машина без причини десь надовго зупинилась, водій має дати пояснення. Ми онлайн на карті бачимо всі вантажівки, які працюють з нами на контракті. Наші диспетчери онлайн спостерігають за всіма процесами – завантаження, переміщення, вивантаження, – зазначає Томас Котович.

Нагадаємо, уряд продовжує процес підготовки до проведення реформи лісової галузі. Як повідомляють ЗМІ, Кабмін збирається створити державну компанію Ліси України, яка з часом буде корпоратизована в акціонерне товариство.

Питання обговорюється на різних рівнях – з місцевою владою, бізнесом, міжнародними донорами. Аргументи на користь реформи – Національний лісовий оператор зможе залучати зовнішнє фінансування для технічного переозброєння та підтримки лісів сходу та півдня країни, які сьогодні фактично є дотаційними.

Велика компанія здатна ефективніше проводити закупівлі та запроваджувати нові технології. Нова модель відповідає європейській практиці, що дуже важливо в сенсі євроінтеграційного руху України.

Країни Східної Європи провели реформу лісової галузі ще кілька десятків років тому. Моделі відрізняються, але фактично в усіх країнах державними лісами опікуються один чи декілька великих національних операторів.