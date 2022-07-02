Людина зникла безвісти: алгоритм дій

Липень, 02 в 15:50

Головне управління Міноборони розробило алгоритм дій про визнання особи зниклої безвісти.

Як йдеться у повідомленні, якщо у громадян немає інформації про місцезнаходження родича, то вони можуть звернутися до Національного інформаційного бюро за коротким номером 1648, міським номером (044) 287-81-65 або заповнити відповідну форму для запитів на сайті nib.gov.ua.

Крім того, можна звернутися із заявою про розшук особи, яка зникла безвісти до найближчого територіального органу Національної поліції України, надіслати запит поштою, зателефонувати за номером 102 (цілодобово) або на телефон гарячої лінії (0894) 200-18-67.

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Потім заяву буде зареєстровано в журналі Єдиного обліку, відомості внесуть до ЄРДР із приміткою “зниклий безвісти”, про що протягом 3 днів інформується Уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

Міноборони наголошує, що розшук особи, яка зникла безвісти, припиняється не пізніше ніж через три дні з дня встановлення її місця знаходження.

У випадку, якщо людина виявиться загиблою, близькі повідомлять про місце поховання або знаходження останків. Також про це повідомлять заявника, навіть якщо він не є близьким родичем та членом сім’ї.