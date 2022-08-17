Ракетні удари РФ по Харкову, Миколаєву та Житомирщині: що відбувається на 175-й день війни

Загроза наступу з боку Білорусі існує, але вона навряд чи зможе змінити хід війни.

Про це заявив військовий експерт, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.

– Заперечувати загрозу ракетних ударів з білоруського напрямку не можна. Про це постійно говорить Генштаб. Варто розуміти, що зберігається загроза ракетних ударів. Якщо ж говорити про наступ з боку Білорусі, який би міг змінити хід війни на користь Росії, це малоймовірно. Повністю виключати не можна, але — менше ніж 50% і він не переломить хід війни. Якщо 300 тис. нас не переломило, не знищило, то 12-15 тис. — це смішно, — сказав він.