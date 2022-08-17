Ракетні удари РФ по Харкову, Миколаєву та Житомирщині: що відбувається на 175-й день війни
Росія завдала ракетних ударів по Харкову, Миколаєву, Херсону, Мелітополю.
Під обстріли потрапив Орехів Запорізької області, в результаті чого загинула місцева мешканка, а 6 людей отримали поранення.
На Житомирщині окупанти вдарили ракетами по військовому аеродрому.
У Криму горіла військова частина і детонували боєприпаси.
Крім того, ЗСУ знищили базу окупантів у Лисичанську. Вони перебували у колишній будівлі СБУ.
Загроза наступу з боку Білорусі існує, але вона навряд чи зможе змінити хід війни.
Про це заявив військовий експерт, аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков.
– Заперечувати загрозу ракетних ударів з білоруського напрямку не можна. Про це постійно говорить Генштаб. Варто розуміти, що зберігається загроза ракетних ударів. Якщо ж говорити про наступ з боку Білорусі, який би міг змінити хід війни на користь Росії, це малоймовірно. Повністю виключати не можна, але — менше ніж 50% і він не переломить хід війни. Якщо 300 тис. нас не переломило, не знищило, то 12-15 тис. — це смішно, — сказав він.
Військовий експерт Олег Катков заявив, що Росія готова до знищення Кримського мосту та вже знайшла альтернативи переправи техніки через Маріуполь та Мелітополь.
– Знищення Кримського мосту відбудеться, рано чи пізно. На мою думку, росіяни вже були готові до його ліквідації. Окупанти захистили кримський міст настільки, наскільки могли. Тому, якщо пан Данілов говорить про знищення кримського мосту, росіяни стягують туди весь захист, а ми натомість б’ємо по аеродромі – це означає, що все спрацювало, – зауважив він.