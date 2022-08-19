Серпень, 18 в 21:31

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має вивести свої війська з території Запорізької АЕС та допустити на станцію представників МАГАТЕ.

Глава держави зазначив, що сьогодні, 18 червня, він обговорив з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем деталі місії МАГАТЕ.

– Той, хто влаштував ядерний шантаж, точно не може бути “транспортером” будь-яких таких місій. Росія має негайно й безумовно допустити представників МАГАТЕ на станцію й так само негайно та безумовно вивести свої війська з території станції. Світ має силу, щоб це забезпечити. Якщо ж не забезпечить, то це означає, що можна просто викинути на смітник увесь корпус міжнародних документів щодо ядерної та радіаційної безпеки. Росія знищує цей міжнародний порядок, – сказав він.

Зеленський закликав генсека застосувати можливості ООН, щоб забезпечити виконання Росією всіх норм міжнародного права щодо українських полонених.

Зараз дивляться

– Ми обговорили направлення місії зі встановлення фактів в Оленівку. Повна правда про цей російський теракт має бути й буде встановлена. Звичайно, говорили про експортну зернову ініціативу. Результат є – і не тільки для України, а й для світу, бо відчувається, що гострота глобальної продовольчої кризи зменшується. Тому дуже потрібно більше безпеки, більший обсяг експорту, більше суден, які можуть постачати українське продовольство з наших портів, – сказав президент.

Також Зеленський подякував за підтримку президенту Туреччини Ердогану, з яким вони сьогодні обговорили різні види співпраці.

– Дякую Туреччині за готовність взяти під патронат відбудову Харкова та Харківської області. Це місія для справді потужної країни. Сьогодні зроблено перший крок – підписана домовленість щодо інфраструктури. Закликав і пана президента, і пана генерального секретаря озвучити максимально жорстку позицію щодо планованих Росією псевдореферендумів на окупованій території. Будь-який псевдореферендум буде ударом по обличчю міжнародної спільноти, – додав президент України.