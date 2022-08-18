Серпень, 18 в 7:31

На 176-ту добу повномасштабної війни російські військові вдавались до наступальних та штурмових боїв на п’яти напрямках, але всюди українські захисники дали окупантам відсіч.

Відійшли росіяни після наступу в бік Миколаївки – Виїмки на Краматорському напрямку.

На Бахмутському напрямку війська РФ пішли в наступ у бік:

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Володимирівки – Соледара,

Покровського – Бахмутського,

Покровського – Бахмута,

Клинового – Бахмута,

Семигір’я – Зайцевого,

Семигір’я – Кодеми,

Гольмівського – Зайцевого.

– На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли, – зазначили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Змушені були відступити окупанти після невдалого наступу в бік Лозового – Первомайського на Авдіївському напрямку.

Не увінчались для російських військових успіхом і штурмові дії в бік Єгорівки – Шевченкового на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 176-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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