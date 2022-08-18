Низка наступів – і всі невдалі: ЗСУ відкинули окупантів на п’яти напрямках
На 176-ту добу повномасштабної війни російські військові вдавались до наступальних та штурмових боїв на п’яти напрямках, але всюди українські захисники дали окупантам відсіч.
Відійшли росіяни після наступу в бік Миколаївки – Виїмки на Краматорському напрямку.
На Бахмутському напрямку війська РФ пішли в наступ у бік:
- Володимирівки – Соледара,
- Покровського – Бахмутського,
- Покровського – Бахмута,
- Клинового – Бахмута,
- Семигір’я – Зайцевого,
- Семигір’я – Кодеми,
- Гольмівського – Зайцевого.
– На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли, – зазначили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Змушені були відступити окупанти після невдалого наступу в бік Лозового – Первомайського на Авдіївському напрямку.
Не увінчались для російських військових успіхом і штурмові дії в бік Єгорівки – Шевченкового на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 176-ту добу.
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