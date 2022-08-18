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Факти / Україна

Низка наступів – і всі невдалі: ЗСУ відкинули окупантів на п’яти напрямках

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

На 176-ту добу повномасштабної війни російські військові вдавались до наступальних та штурмових боїв на п’яти напрямках, але всюди українські захисники дали окупантам відсіч.

Відійшли росіяни після наступу в бік Миколаївки – Виїмки на Краматорському напрямку.

На Бахмутському напрямку війська РФ пішли в наступ у бік:

Зараз дивляться
  • Володимирівки – Соледара,
  • Покровського – Бахмутського,
  • Покровського – Бахмута,
  • Клинового – Бахмута,
  • Семигір’я – Зайцевого,
  • Семигір’я – Кодеми,
  • Гольмівського – Зайцевого.

– На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли, – зазначили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Змушені були відступити окупанти після невдалого наступу в бік Лозового – Первомайського на Авдіївському напрямку.

Карта бойових дій довкола Донецька 17 серпня 2022

ISW

Не увінчались для російських військових успіхом і штурмові дії в бік Єгорівки – Шевченкового на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 176-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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