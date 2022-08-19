Серпень, 19 в 16:30

Співробітники СБУ викрили російських агентів у пенітенціарній системі південних регіонів України.

Зловмисники передавали ворогу інформацію щодо співробітників, які не зрадили присязі й залишилися вірними Україні.

– Встановлено, що “зв’язковим” був “начальник відділу кадрів” незаконно створеного окупантами “управління федеральної служби виконання покарань по Херсонській області”. Цю псевдопосаду колишній кадровик однієї з виправних колоній Херсонщини отримав за те, що добровільно пішов на співпрацю з окупантами, – повідомили в СБУ.

Зазначається, що запитувану ворогом інформацію чоловік отримував від чиновниці регіонального структурного підрозділу Державної кримінально-виконавчої служби України.

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Йдеться про персональні дані чинних співробітників пенітенціарної служби: інформацію про місця роботи, адреси реєстрації та реального проживання.

Отримані відомості спецслужби РФ використовували з метою розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, для чинення тиску на правоохоронців та їх близьких, можливого їх вербування та отримання відомостей службового характеру.

Раніше ми писали, що СБУ викрила зловмисників, які перед вторгненням РФ повідомляли про “замінування” Києва.

Мешканцю Рівненської області та киянці повідомили про підозру у здійсненні серії завідомо неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян.