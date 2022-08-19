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Факты / Украина

Собирали информацию для вербовки: СБУ разоблачила агентов РФ в пенитенциарной системе на юге

Валентина Чорна, редактор ленты
СБУ
Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили российских агентов в пенитенциарной системе южных регионов Украины.

Злоумышленники передавали врагу информацию о сотрудниках, которые не изменили присяге и остались верными Украине.

– Установлено, что “связным” был “начальник отдела кадров” незаконно созданного оккупантами “управления федеральной службы исполнения наказаний по Херсонской области”. Эту псевдодолжность бывший кадровик одной из исправительных колоний Херсонщины получил за то, что добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами, — сообщили в СБУ.

Отмечается, что запрашиваемую врагом информацию мужчина получал от чиновницы регионального структурного подразделения Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

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Речь идет о персональных данных действующих сотрудников пенитенциарной службы: информации о местах работы, адресах регистрации и реальном проживании.

Полученные сведения спецслужбы РФ использовали для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. В частности, для давления на правоохранителей и их близких, возможной их вербовки и получения сведений служебного характера.

Ранее мы писали, что СБУ разоблачила злоумышленников, которые перед вторжением РФ сообщали о “заминировании” Киева.

Жителю Ровенской области и киевлянке сообщили о подозрении в осуществлении серии заведомо ложных сообщений об угрозе безопасности граждан.

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Источник: СБУ
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