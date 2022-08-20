Коли в Україну доставлять комплекси NASAMS – у Пентагоні розкрили деталі

Серпень, 20 в 7:57

США у рамках пакета військової допомоги у розмірі $775 млн нададуть Україні додаткові боєприпаси для системи HIMARS.

– Ми бачимо, як Україна майстерно використовує HIMARS. Ця можливість ведення вогню на великі відстані дійсно змінила динаміку на полі бою, – сказав представник військового відомства.

Він додав, що потрібно забезпечувати постійний потік боєприпасів для цих РСЗВ, які фактично зупинили просування російських військ.

Також у Пентагоні поінформували, що протягом наступних двох-трьох місяців в Україну мають приїхати норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які здатні вражати цілі на будь-яких висотах.

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Також США мають намір надати 16 гаубиць калібру 105-мм та 36 тисяч снарядів до них. Зазначається, що США не надавали Україні таке озброєння, а лише снаряди до них. Гаубиці постачала Велика Британія.

– Ми бачили, що українці змогли широко використовувати їх на полі бою, – зауважив представник Пентагону.

Третій пункт – безпілотні літальні апарати: 15 систем ScanEagle. Це дасть Україні додатковий розвідувальні можливості навколо лінії фронту.

Крім зброї, США надають Україні засоби розмінування і вперше – протимінні броньовані машини 40 MRAP MaxxPro.

– Це дасть українцям надійні можливості для перевезення військ у цій складній місцевості, – говорить американський військовий.

До пакету також увійдуть високошвидкісні протирадіолокаційні ракета HARM. Посадовець зазначив, що ЗСУ “успішно інтегрували їх в українські літаки, і це дає Україні змогу шукати й знищувати російські радари, тому ми будемо надавати додаткові ракети HARM”.

Також нададуть 1500 ракет TOW для протитанкових комплексів, здатних пробивати будь-яку броню, та 1000 протитанкових систем Javelin, які, за словами представника Міноборон “,українці прекрасно використовували, особливо в перші дні конфлікту.

Україна отримає 2000 бронебійних снарядів до низки наявних систем протитанкової і протипіхотної зброї, яку надали інші країни. Одним із прикладів є шведські гранатомети Карла Густава.

Окрім того, США надають 50 броньованих багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності HMMMV Хаммерів.

Пізніше у серпні США також здійснюватимуть регулярні поставки ударних дронів Phoenix Ghost.

Джерело: Міноборони США

Фото: kongsberg