Коли в Україну доставлять комплекси NASAMS – у Пентагоні розкрили деталі
США у рамках пакета військової допомоги у розмірі $775 млн нададуть Україні додаткові боєприпаси для системи HIMARS.
– Ми бачимо, як Україна майстерно використовує HIMARS. Ця можливість ведення вогню на великі відстані дійсно змінила динаміку на полі бою, – сказав представник військового відомства.
Він додав, що потрібно забезпечувати постійний потік боєприпасів для цих РСЗВ, які фактично зупинили просування російських військ.
Також у Пентагоні поінформували, що протягом наступних двох-трьох місяців в Україну мають приїхати норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які здатні вражати цілі на будь-яких висотах.
Також США мають намір надати 16 гаубиць калібру 105-мм та 36 тисяч снарядів до них. Зазначається, що США не надавали Україні таке озброєння, а лише снаряди до них. Гаубиці постачала Велика Британія.
– Ми бачили, що українці змогли широко використовувати їх на полі бою, – зауважив представник Пентагону.
Третій пункт – безпілотні літальні апарати: 15 систем ScanEagle. Це дасть Україні додатковий розвідувальні можливості навколо лінії фронту.
Крім зброї, США надають Україні засоби розмінування і вперше – протимінні броньовані машини 40 MRAP MaxxPro.
– Це дасть українцям надійні можливості для перевезення військ у цій складній місцевості, – говорить американський військовий.
До пакету також увійдуть високошвидкісні протирадіолокаційні ракета HARM. Посадовець зазначив, що ЗСУ “успішно інтегрували їх в українські літаки, і це дає Україні змогу шукати й знищувати російські радари, тому ми будемо надавати додаткові ракети HARM”.
Також нададуть 1500 ракет TOW для протитанкових комплексів, здатних пробивати будь-яку броню, та 1000 протитанкових систем Javelin, які, за словами представника Міноборон “,українці прекрасно використовували, особливо в перші дні конфлікту.
Україна отримає 2000 бронебійних снарядів до низки наявних систем протитанкової і протипіхотної зброї, яку надали інші країни. Одним із прикладів є шведські гранатомети Карла Густава.
Окрім того, США надають 50 броньованих багатоцільових колісних транспортних засобів високої мобільності HMMMV Хаммерів.
Пізніше у серпні США також здійснюватимуть регулярні поставки ударних дронів Phoenix Ghost.
Джерело: Міноборони США
Фото: kongsberg