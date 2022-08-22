Серпень, 22 в 20:28

Українська розвідка фіксує масову появу зенітних комплексів росіян на території Білорусі. За словами Юрія Ігната, речника Командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни завжди прив’язують свої провокації до якихось дат.

Про це йдеться у сюжеті Фактів ICTV.

З перших хвилин повномасштабної війни російська армія почала використовувати інфраструктуру летовища Зябровка, який віддали для цивільних потреб. Це летовище розташоване за 25 км від кордону з Україною.

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Впродовж серпня окупанти почали стягувати сюди безліч військової техніки та боєприпасів. За підрахунками моніторингової групи Беларуські Гаюн, нині на складі може зберігатися до 60 ракет для комплексів С-300 та С-400.

Крім того, супутникові знімки показали, що до аеродрому перевезли від 10 до 14 зенітно-ракетних комплексів С-400 Тріумф, два комплекси Панцир та три радіолокаційних станції. Також там базується багато машин військового призначення, а на околицях летовища є танки Т-72 і Іскандери.

Наприкінці липня саме із Зябровки масовано обстріляли Україну. Росіяни випустили понад два десятки ракет. Під прицілом тоді опинилася Чернігівщина і Київщина.

Що чекає Україну зараз?

Варто зазначити, що програму цьогорічних святкових заходів тримають у таємниці.

Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що цьогоріч РФ “вітатиме” Україну із Днем Незалежності.

– Нагадаю, ворог напав на Україну віроломно 24 лютого, відразу після святкування так званого Дня захисника Вітчизни. Вони завжди це роблять, завжди прив’язуються до якихось дат, тому очікуємо якихось нестандартних рішень (в лапках) від російських маніяків, які можуть спробувати щось таке зробити, – наголосив Ігнат.

Наприклад, росіяни обстрілюють Миколаїв із ракетних комплексів С-300, боєприпаси до яких якраз і накопичують у білоруській Зябрівці. Комплекс С-300 створювався для протиповітряної оборони. Проте зараз РФ цими ракетами обстрілює наземну інфраструктуру.

Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що, можливо, у росіян ракети, створені для точних наземних ударів, вже в дефіциті. Тому вони використовують радянський спадок.

С-300 – радянська розробка 1967 року. С-400 – це його більш сучасна модифікація. Ракети до цих комплексів можуть вражати цілі на відстані від 40 до 200 км.

Ракети комплексів С-300 можуть вражати цілі на відстані до 75 км. За такої дальності пострілів ракети із Зябровки можуть дістатися густонаселених районів Чернігівської області. До Києва вже не дістануть, бо до нього 200 км.

Проте Україні загрожують не лише С-300, і не лише із Зябровки.

Російські генерали, коли планували захопити Київ, намагалися повторити те, що вже колись спрацювало: 21 серпня 1968 року радянські спецпризначенці захопили аеропорт Праги, так почалося вторгнення СРСР до Чехословаччини.

Блогерка з Білорусі Тетяна Мартинова говорить, що військові структури в Білорусі під контролем Путіна.

– Тож без ілюзій. Чи може Лукашенко піти йому наперекір, якщо раптом Вова вирішить саме 24 лупанути по Києву із Зябровки – може. Але це буде останній день його життя. І він це знає, – вважає Мартинова.

Проте сам Лукашенко досі вагається, але регулярно допомагає Путіну.

На території Білорусі, поблизу кордонів з Україною, є кілька аеродромів. Наприклад, Барановичи, куди росіяни постійно стягують техніку і боєприпаси, там постійно тренуються пілоти.

Речник Командування Повітряних сил говорить, що гіперзвукові ракети противника, на жаль, ЗСУ не може ефективно вражати і навіть виявляти їх – це проблема для Повітряних сил.