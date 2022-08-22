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Факти / Надзвичайні події

Місцеві повідомляють про 8-10 прильотів: по Антонівському мосту знову завдали ударів

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Підтверджено
Антонівський міст удари

Збройні сили України завдали удару по Антонівському мосту у Херсонській області 22 серпня.

Раніше повідомлялося про вибухи в районі мосту. Зокрема, очевидці повідомляють про 8-10 прильотів по переправі через Дніпро.

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Оновлено о 14.30. Речниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ тримають під контролем Антонівський міст і “нагадують про свою дистанційну присутність”.

Про удари ЗСУ по Антонівському мосту повідомив також депутат облради Сергій Хлань.

— ЗСУ знову завдають ударів по Антонівському мосту! Не довелось довго й чекати: росіяни відремонтували — наші Збройні сили підкоректували, – зазначив Хлань.

Він додав, що українські війська “виснажують ворога на Херсонщині”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 180-ту добу.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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