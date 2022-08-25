Серпень, 24 в 22:24

У війні з Росією найбільшими постачальниками озброєння Збройним силам України є Сполучені Штати, Польща та Велика Британія, натомість Німеччина є лідером за обіцянками.

Про це пише польське видання Dziennik Gazeta Prawna.

У матеріалі газети йдеться, що хоч аналітичні центри ФРН і стверджують, що Лондон та Варшава “не встигають” з постачанням озброєння Україні, реальна картина демонструє, що саме Велика Британія та Польща перебувають у трійці країн-постачальників зброї, а перша сходинка та абсолютне лідерство – за США.

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Видання згадує, що перед повномасштабним вторгненням РФ президент США прийняв перше рішення про постачання зброї на $60 млн майже рік тому, 27 серпня 2021 року. Згодом військова допомога на суму приблизно $200 млн надійшла у грудні. У цей самий період Велика Британія та держави Балтії також посилили постачання озброєння.

Сполучені Штати

Газета нагадує, що американським президентом 9 травня був підписаний лендліз, загальна сума якого понад $40 млрд.

При цьому, за даними Інституту світової економіки в Кілі, загальна сума декларацій про військову допомогу США становить приблизно $25 млрд, а розголошена та реалізована — близько $2,06 млрд. Самі ж американці кажуть, що “конкретна допомога” становить понад $10 млрд.

Найбільшою популярністю серед озброєнь, які постачають в Україну, користувалися комплекси ракетної артилерії HIMARS (19 шт.), хоч постачання озброєння було значно ширшим: від гелікоптерів (20 шт. Мі-17), класичної ствольної артилерії (понад 100 гаубиць калібру 155 мм), зенітних комплексів Javelin (1,4 тис. шт.) до майже 60 млн боєприпасів дрібного калібру.

Польща

За постачанням, яке вже надійшло в Україну, саме Польща займає друге місце. Видання пише, що вартість поставок з Польщі оцінюється в $1,8 млрд.

Польська держава є найбільшим постачальником танків — майже 250 польських Т-72, щонайменше 18 гаубиць Krab (частина, імовірно, ще прямує до України), а також інших типів артилерії чи зенітних систем Piorun.

– Тепер ми радше будемо допомагати технікою, власні запаси не виснажуватимемо, — розповів газеті Dziennik Gazeta Prawna один із польських чиновників, який знайомий з процесом постачання озброєння.

Видання зазначає, що це ставить під сумнів передачу Польщею танків PT-91, оскільки подібна інформація є в публічному просторі.

– Проблема в тому, що в Європі є дефіцит боєприпасів калібру 152 мм, набагато простіше доповнити калібр 155 мм, — пояснив співрозмовник.

Польський уряд прийняв політику поміркованого висловлювання про допомогу та інформує лише постфактум.

Велика Британія

Бронза, або третє місце за обсягом поставок озброєння в Україну – за Сполученим Королівством, яке надало Україні зброю на $1 млрд, хоча обіцяна допомога на майбутні закупівлі складає майже $3 млрд.

Видання зазначає, що у питанні постачання зброї в Україну після Британії йде Канада, а за нею – Федеративна Республіка Німеччина, яка надала військового обладнання на суму понад $450 млн.

– Наведені вище цифри стосуються реалізованої допомоги. Варто також пам’ятати, що деякі статистичні дані Інституту світової економіки в Кілі стосуються заяв про підтримку, які, як показують події останніх місяців, необов’язково перетворюються на реальну допомогу. Прекрасним прикладом є заяви Німеччини щодо постачання зброї та подальша позиція уряду канцлера Олафа Шольца, який регулярно гальмує та блокує їх, — пише автор статті у газеті Dziennik Gazeta Prawna Мацєй Мілош.

Водночас видання додає, що якщо рахувати допомогу у відношенні до ВВП країн-постачальників зброї, то беззаперечними лідерами є Естонія та Латвія (по 0,8% ВВП), за якими йде Польща з 0,5% ВВП. Після них йдуть Норвегія, Словаччина, Чехія та Британія.