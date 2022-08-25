Серпень, 25 в 0:09

Російська Федерація вдається до “кримінального переслідування” працівників Запорізької АЕС.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець на своєму каналі у Telegram.

Лубінець посилається на російські медіа, які повідомляють, що представники окупаційних військ затримали двох співробітників ЗАЕС, за нібито співпрацю зі Збройними силами України. Крім того, у Росгвардії озвучили, що з березня таких “порушників” було 26 осіб.

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– Затриманих звинувачують у тому, що вони передають інформацію про пересування та розташування російської військової техніки по території ЗАЕС. І це не жарт, – повідомив Лубінець.

За його словами, російське військове і політичне керівництво не соромиться казати світу про те, що вони здійснюють ядерний тероризм і розміщують військову техніку на території працюючої атомної станції.

– Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголошую, що жодного порушення норм українського законодавства чи міжнародного права працівниками атомної станції не здійснюється. Це українська атомна станція на якій працюють українські атомщики, які вільні спілкуватися з усіма, хто може забезпечити збереження цілісності атомної станції, – написав Лубінець.

Омбудсмен додав, що попри шалений тиск, якій здійснюють окупанти щодо персоналу, працівники продовжують виконувати роботу задля запобігання екологічної катастрофи, “яка може торкнутися не тільки України, але й Європи та країн Чорноморського регіону”.

– Окупанти затримують, катують та вбивають працівників Запорізької АЕС. Це є не тільки воєнним злочином відносно мирного населення, але й порушенням принципів ядерної безпеки, одним з яких є саме збереження цілісності команди яка відповідає за об’єкт, – сказав він.

Лубінець вкотре закликав генерального секретаря ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту прискорити направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС, демілітаризувати територію об’єкта та надати гарантії безпеки ЗАЕС та її персоналу для обслуговування станції.

– Переслідування працівників мають припинитись адже кожен з них виконує свою важливу місію для безпечного функціонування найбільшої атомної станції Європи аби не спровокувати ядерний інцидент, який може мати значні катастрофічні екологічні наслідки, – написав він.

Раніше у МАГАТЕ повідомили, що найближчим днями місія Міжнародної агенції з атомної енергії може прибути на Запорізьку АЕС.