Швеція надасть Україні сьомий пакет військової допомоги, який включатиме артилерійські боєприпаси на суму 500 млн шведських крон (близько $47 млн).

Про це міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде повідомила у Twitter. Вона зазначила, що це не останній пакет допомоги Україні.

За словами чиновниці, у країні також розглянуть питання постачання українській армії САУ Archer та ПЗРК RBS 70.

???????? Gov presents 7th military package to ???????? @DefenceU w/ SEK 500 M worth of artillery ammunition. This is not last package. ???????? Defence Materiel Administration (FMV) & Armed Forces will evaluate possibility to provide ???????? artillery Archer, air-defence RBS70 & more. ???????? stands with ????????

