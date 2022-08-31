Серпень, 31 в 16:19

Швеція надасть Україні сьомий пакет військової допомоги, який включатиме артилерійські боєприпаси на суму 500 млн шведських крон (близько $47 млн).

Про це міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде повідомила у Twitter. Вона зазначила, що це не останній пакет допомоги Україні.

За словами чиновниці, у країні також розглянуть питання постачання українській армії САУ Archer та ПЗРК RBS 70.

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– Уряд презентує сьомий військовий пакет для Міністерства оборони України із артилерійськими боєприпасами на суму 500 млн шведських крон. Це не останній пакет. Управління з матеріального забезпечення Швеції і Збройні сили визначать можливість надання шведських самохідних артилерійських установок Archer, переносних зенітно-ракетних комплексів RBS70 та іншої допомоги. Швеція виступає на стороні України, – наголосила Лінде.

???????? Gov presents 7th military package to ???????? @DefenceU w/ SEK 500 M worth of artillery ammunition. This is not last package. ???????? Defence Materiel Administration (FMV) & Armed Forces will evaluate possibility to provide ???????? artillery Archer, air-defence RBS70 & more. ???????? stands with ???????? — Ann Linde (@AnnLinde) August 31, 2022

Раніше стало відомо, що Швеція планує допомогти Україні у забезпеченні експорту продовольства по сухопутному “зерновому коридору”. Для цього уряд залучить експертів з логістики.