Вересень, 02 в 22:13

Білий дім 2 вересня запросив у Конгресу США схвалити $13,7 млрд для розв’язання проблеми військового вторгнення Росії, що продовжується, в Україну в рамках законопроєкту про короткострокове фінансування.

Про це пише The Hill із посиланням на неназваного представника адміністрації президента Сполучених Штатів.

Видання зазначає, що адміністрація Джо Байдена просить Конгрес США виділити $11,7 млрд на додаткову допомогу Україні в галузі безпеки та економіки, а також $2 млрд на зміцнення внутрішньої галузі постачань енергоносіїв, щоб компенсувати наслідки війни на світовому енергетичному ринку.

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– Ми згуртували весь світ, щоб підтримати народ України у захисті демократії, і ми просто не можемо допустити, щоб ця підтримка Україні закінчилася, – заявив журналістам представник Білого дому, попередньо ознайомившись із запитом.

У Білому домі стверджують, що запит на виділення коштів Україні необхідний для підтримки темпів надання допомоги Українській державі протягом перших трьох місяців 2023 року фінансового року, який починається на початку жовтня. Представник адміністрації сказав, що приблизно три чверті коштів, які Конгрес вже затвердив для України, було витрачено або взято під зобов’язання.

Цього року Конгрес на двопартійній основі схвалив виділення понад $53 млрд на надання допомоги у сфері безпеки, економіки та гуманітарної допомоги у зв’язку із вторгненням Росії до України.

Джо Байден підписав останній пакет на загальну суму $40 мільярдів – так званий ленд-ліз – 9 травня. На той час Білий дім заявив, що очікує, що цих коштів вистачить до кінця фінансового року.

Очікується, що Конгрес ухвалить резолюцію про продовження фінансування уряду США на короткостроковій основі, щоб дати американським законодавцям більше часу для досягнення угоди з більшою мірою фінансування.

У п’ятницю, 2 вересня, представник Білого дому наголосив, що термін дії законопроєкту про короткострокове фінансування залежить від Конгресу США. Він має бути прийнятий до моменту закінчення поточного фінансового року – 30 вересня, – щоб запобігти так званому “шатдауну” уряду.

Білий дім просить Конгрес затвердити $4,5 млрд на військове обладнання та поповнення запасів Пентагону, $2,7 млрд на допомогу Україні в галузі оборони та розвідки та $4,5 млрд на бюджетну підтримку уряду України.

У запиті також міститься прохання виділити $2 млрд на підтримку вітчизняних джерел енергії – $1,5 млрд на уран для заправки ядерних реакторів та $500 млн на модернізацію Стратегічного нафтового резерву для розв’язання проблеми впливу війни Росії на постачання енергоносіїв та ціни на них.