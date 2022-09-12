На Херсонському напрямку від однієї з бригад РФ залишилось близько 15% – Генштаб ЗСУ

Вересень, 12 в 7:23

Українські захисники завдали військам РФ, які зосереджені на Херсонському напрямку, значних втрат у живій силі.

За інформацією, яка є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, 810 окрема бригада морської піхоти, пунктом постійної дислокації якої є Севастополь, втратила майже 85% особового складу.

У решти військовослужбовців – украй низький морально-психологічний стан.

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– Росіяни масово відмовляються від повернення до зони ведення бойових дій, – констатують у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, що значні втрати спонукали армію РФ посилити адміністративно-поліцейський режим у Херсонській області.

Окупанти встановили заборону на в’їзд та виїзд із міст, сіл, селищ, а також запровадили комендантську годину.

У Херсоні російські загарбники, зокрема, обшукали житла людей у мікрорайоні Східний, звідки видно Антонівський міст.

А жителям Каховки та Козацького військові РФ пригрозили вогнем на ураження, якщо ті наближатимуться до переправ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 201-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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