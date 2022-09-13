На Харківщині ЗСУ взяли в полон високопоставлених офіцерів РФ – ЗМІ

Вересень, 13 в 7:35

Збройні сили України під час контрнаступу на Харківщині взяли в полон високопоставлених російських офіцерів.

Про це повідомляє німецьке видання Welt. Також ЗМІ пише, що росіяни під час контрнаступу українських військових залишають свою техніку.

– Російські сили часто кидали все, сотні танків та вантажівок, а також тонни боєприпасів потрапляли до рук українців. Принаймні так показують відео української армії. Крім того, тисячі солдатів потрапили в полон. Серед них є високопоставлені офіцери, що підтверджують у Києві, – зазначає видання.

Крім того, у ЗМІ припустили, чому контрнаступ ЗСУ виявився швидким і успішним. Так, однією з причин називають те, що в деяких російських підрозділах не вистачало особового складу.

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Нагадаємо, 12 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України деокупували вже майже 6 тис. кв. км територій, які раніше тимчасово перебували під контролем російської армії.

Професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюса Філліпс Пейсон О’Брайен блискавичний та вдалий контрнаступ ЗСУ на Харківщині назвав одним із найбільших успіхів військової стратегії з 1945 року.