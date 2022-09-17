РФ намагається мобілізувати 6 тисяч мешканців Горлівки – ISW

Вересень, 17 в 16:51

У так званих “ЛНР” і “ДНР” російські компанії з примусової мобілізації виснажують чоловіче населення вздовж лінії фронту.

– Головне розвідувальне управління України (ГУР) повідомило 15 вересня, що російські сили намагаються мобілізувати 6000 місцевих мешканців в окупованій Горлівці Донецької області, – повідомляє ISW.

Зазначається, що російські сили затримують чоловіків призовного віку у громадських місцях, таких як центральний ринок міста, наприклад.

– Положення Горлівки на лінії фронту, ймовірно, означає, що російські сили постійно виснажували своїх бійців боєздатного віку для нападів на ключові довколишні об’єкти, як-от Бахмут, – інформується у звіті.

До речі, у Росії чергова ротація складатиметься в основному з жителів Далекого Сходу РФ та Камчатки, яких кремлівські вербувальники привабили обіцянками високих заробітків.

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Фото: ГУР