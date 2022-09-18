Обстріли міст України та підготовка окупантів до відступу з Херсонщини: що відбувається на 207-й день війни (онлайн)

11-річна дівчинка. загинула внаслідок ракетного удару РФ по Чугуєву на Харківщині.

Крім того, 17 вересня російські війська обстріляли Слов’янську ТЕС в Донецькій області.

Президент США Джо Байден закликав Росію не застосовувати ядерну зброю у війні проти України, оскільки тоді “наслідки будуть далекосяжними”.

МАГАТЕ повідомило про під’єднання Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) до української мережі.

Кардинал Ватикану Конрад Краєвський, що знаходиться в Україні як посланець Папи Римського, потрапив під обстріл в Запорізькій області біля лінії фронту.

П’ятеро людей, в тому числі дитина, отримали поранення в наслідок сьогоднішнього обстрілу Костянтинівки Донецької області, заявив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про вибухи в окупованому росіянами місті.

За інформацією німецького видання Welt уряд Німеччини задовольнив запит України на купівлю 18 самохідних артилерійських установок RCH-155.

За даними генерального штабу Збройних сил України, російські військові для відступу з Херсонщини зводять переправу із затоплених вагонів біля Каховської ГЕС.