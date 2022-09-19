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Факти / Україна

Ювелірне влучання: у Херсоні ЗСУ знищили ремонтну базу та казарми окупантів

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ювелірне влучання: у Херсоні ЗСУ знищили ремонтну базу та казарми окупантів

У Херсоні Збройні сили України влучили у ремонтну базу та казарми російських окупантів.

Про це повідомив радник очільника Херсонської ОВА та депутат облради Сергій Хлань.

Він зазначив, що база та казарма росіян були розташовані на вулиці Пестеля.

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– Орки вже понесли по пабліках, що для паніки місця немає, всі ракети збито, але це брехня — очевидці повідомляють про ювелірні влучання, стовп диму, пожежу і жахливий сморід. Мінус база, мінус орки, – написав Хлань.

Нагадаємо, що ввечері 17 вересня російські ЗМІ повідомляли, що в Херсоні йдуть вуличні бої, чутно постріли з автоматів і важкої зброї.

Згодом причину стрілялини пояснила керівниця Об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк.

За її словами, російські окупанти намагаються влаштувати різні диверсії, щоб звинуватити у провокаціях ЗСУ і дискредитувати наших військових.

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