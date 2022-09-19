Вересень, 18 в 21:38

У Херсоні Збройні сили України влучили у ремонтну базу та казарми російських окупантів. Про це повідомив радник очільника Херсонської ОВА та депутат облради Сергій Хлань. Він зазначив, що база та казарма росіян були розташовані на вулиці Пестеля. Зараз дивляться

– Орки вже понесли по пабліках, що для паніки місця немає, всі ракети збито, але це брехня — очевидці повідомляють про ювелірні влучання, стовп диму, пожежу і жахливий сморід. Мінус база, мінус орки, – написав Хлань.

Нагадаємо, що ввечері 17 вересня російські ЗМІ повідомляли, що в Херсоні йдуть вуличні бої, чутно постріли з автоматів і важкої зброї.

Згодом причину стрілялини пояснила керівниця Об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк.

За її словами, російські окупанти намагаються влаштувати різні диверсії, щоб звинуватити у провокаціях ЗСУ і дискредитувати наших військових.