Ювелірне влучання: у Херсоні ЗСУ знищили ремонтну базу та казарми окупантів
У Херсоні Збройні сили України влучили у ремонтну базу та казарми російських окупантів.
Про це повідомив радник очільника Херсонської ОВА та депутат облради Сергій Хлань.
Він зазначив, що база та казарма росіян були розташовані на вулиці Пестеля.
– Орки вже понесли по пабліках, що для паніки місця немає, всі ракети збито, але це брехня — очевидці повідомляють про ювелірні влучання, стовп диму, пожежу і жахливий сморід. Мінус база, мінус орки, – написав Хлань.
Нагадаємо, що ввечері 17 вересня російські ЗМІ повідомляли, що в Херсоні йдуть вуличні бої, чутно постріли з автоматів і важкої зброї.
Згодом причину стрілялини пояснила керівниця Об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони Південь Наталія Гуменюк.
За її словами, російські окупанти намагаються влаштувати різні диверсії, щоб звинуватити у провокаціях ЗСУ і дискредитувати наших військових.