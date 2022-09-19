Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Ювелирное попадание: в Херсоне ВСУ уничтожили ремонтную базу и казармы оккупантов

Валентина Чорна, редактор ленты
Ювелирное попадание: в Херсоне ВСУ уничтожили ремонтную базу и казармы оккупантов

В Херсоне Вооруженные силы Украины попали в ремонтную базу и казармы российских оккупантов.

Об этом сообщил советник главы Херсонского ОВА и депутат облсовета Сергей Хлань.

Он отметил, что база и казарма россиян находились на улице Пестеля.

Сейчас смотрят

— Орки уже понесли по пабликам, что для паники места нет, все ракеты сбиты, но это ложь — очевидцы сообщают о ювелирных попаданиях, столбе дыма, пожаре и ужасной вони. Минус база, минус орки, – написал Хлань.

Напомним, что вечером 17 сентября российские СМИ сообщали, что в Херсоне идут уличные бои, слышны выстрелы из автоматов и тяжелого оружия.

Впоследствии причину стрельбы объяснила руководительница Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты пытаются устроить различные диверсии, чтобы обвинить в провокациях ВСУ и дискредитировать наших военных.

Читайте
Херсон станет ловушкой для россиян – военный эксперт

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка