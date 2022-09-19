Сентябрь, 18 в 21:38

В Херсоне Вооруженные силы Украины попали в ремонтную базу и казармы российских оккупантов.

Об этом сообщил советник главы Херсонского ОВА и депутат облсовета Сергей Хлань.

Он отметил, что база и казарма россиян находились на улице Пестеля.

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— Орки уже понесли по пабликам, что для паники места нет, все ракеты сбиты, но это ложь — очевидцы сообщают о ювелирных попаданиях, столбе дыма, пожаре и ужасной вони. Минус база, минус орки, – написал Хлань.

Напомним, что вечером 17 сентября российские СМИ сообщали, что в Херсоне идут уличные бои, слышны выстрелы из автоматов и тяжелого оружия.

Впоследствии причину стрельбы объяснила руководительница Объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк.

По ее словам, российские оккупанты пытаются устроить различные диверсии, чтобы обвинить в провокациях ВСУ и дискредитировать наших военных.