Білогорівка повністю під контролем ЗСУ – голова Луганської ОВА
У Луганській області ЗСУ звільнили Білогорівку та зачистили населений пункт від окупантів. Про це повідов голова ОАВ Сергій Гайдай.
– Нам всім варто запастися терпінням у передчутті масштабної деокупації Луганщини. Цей процес буде значно важчим, ніж на Харківщині. За кожен сантиметр луганської землі буде тяжка боротьба. Ворог готується до оборони, тож “парадом” не зайдемо, – наголосив він.
Напередодні Гайдай повідомив, що після значних втрат під час відступу з Харківщини росіяни будують оборонні споруди на території Луганської області та відловлюють чоловіків на вулицях.
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Ворог також стягує техніку в районі Троїцького, Сватового, Рубіжного та Попасної.
Фото: Сергій Гайдай