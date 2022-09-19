Вересень, 19 в 19:38

В Україні судитимуть російського військовослужбовця, який катував та імітував страту мирних мешканців Київщини.

Як поінформували в Офісі генпрокурора, під суд піде заступник командира взводу – командир бойової машини РФ.

За даними слідства, в березні 2022 року окупант перебував у тимчасово захопленому селі Луб’янка (Бучанський район Київської області). Там він катував та погрожував убивством трьом місцевим мешканцям.

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Путінський солдат наказав їм пройти до одного з господарських приміщень для допиту. Окупант одягнув на голову одного із чоловіків мішок, зав’язав йому руки за спиною, а також бив по голові прикладом автомата.

Згодом рашист поставив усіх трьох чоловіків на коліна, бив їх по різних частинах тіла і проводив незаконний допит.

– Російський військовослужбовець здійснював постріли в напрямку потерпілих, імітуючи їх страту, – зазначається в повідомленні.

Обвинувальний акт щодо окупанта за фактом порушення законів та звичаїв війни вже спрямовано до суду.

Раніше на деокупованих територіях Харківщини правоохоронці виявили щонайменше 10 катівень російських окупантів. Там військові РФ утримували в нелюдських умовах місцевих мешканців та катували їх.