Бил и имитировал казнь жителей Киевской области: под суд пойдет командир боевой машины РФ
В Украине будут судить российского военнослужащего, который пытал и имитировал казнь мирных жителей Киевской области.
Как сообщили в Офисе генпрокурора, под суд пойдет заместитель командира взвода – командир боевой машины РФ.
По данным следствия, в марте 2022 года оккупант находился во временно захваченном селе Лубянка (Бучанский район Киевской области). Там он пытал и угрожал убийством трем местным жителям.
Путинский солдат приказал им пройти в одно из хозяйственных помещений для допроса. Оккупант надел на голову одного из мужчин мешок, завязал ему руки за спиной, а также бил по голове прикладом автомата.
Впоследствии рашист поставил всех троих мужчин на колени, избивал их по разным частям тела и проводил незаконный допрос.
– Российский военнослужащий производил выстрелы в направлении потерпевших, имитируя их казнь, — отмечается в сообщении.
Обвинительный акт в отношении оккупанта по факту нарушения законов и обычаев войны уже направлен в суд.
Ранее на деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили по меньшей мере 10 пыточных российских оккупантов. Там военные РФ содержали в бесчеловечных условиях местных жителей и пытали их.