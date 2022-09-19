Сентябрь, 19 в 19:38

В Украине будут судить российского военнослужащего, который пытал и имитировал казнь мирных жителей Киевской области.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, под суд пойдет заместитель командира взвода – командир боевой машины РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года оккупант находился во временно захваченном селе Лубянка (Бучанский район Киевской области). Там он пытал и угрожал убийством трем местным жителям.

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Путинский солдат приказал им пройти в одно из хозяйственных помещений для допроса. Оккупант надел на голову одного из мужчин мешок, завязал ему руки за спиной, а также бил по голове прикладом автомата.

Впоследствии рашист поставил всех троих мужчин на колени, избивал их по разным частям тела и проводил незаконный допрос.

– Российский военнослужащий производил выстрелы в направлении потерпевших, имитируя их казнь, — отмечается в сообщении.

Обвинительный акт в отношении оккупанта по факту нарушения законов и обычаев войны уже направлен в суд.

Ранее на деоккупированных территориях Харьковской области правоохранители обнаружили по меньшей мере 10 пыточных российских оккупантов. Там военные РФ содержали в бесчеловечных условиях местных жителей и пытали их.