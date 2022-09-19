Вересень, 19 в 18:33

У деокупованому місті Ізюм (Харківська область) триває ексгумація тіл загиблих громадян, які були виявлені на місці масового поховання. Наразі фахівці вже ексгумували понад 140 тіл жертв російської агресії.

Про це поінформував голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. За його словами, більшість загиблих – цивільні особи, серед яких виявлено тіла двох дітей.

– Триває ексгумація тіл загиблих з місця масового поховання в Ізюмі. За цей час ексгумовано 146 тіл, переважна більшість з яких – це цивільні особи, в тому числі 2 дітей, – зазначив Синєгубов.

Він уточнив, що на тілах частини загиблих людей виявлені ознаки насильницької смерті. Є тіла зі слідами катувань та зв’язаними руками. Крім того, в загиблих фіксують мінно-вибухові травми, осколкові та колото-різані поранення.

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Усі тіла будуть спрямовані на судово-медичну експертизу, під час якої фахівці визначать остаточні причини смерті. Зібрані докази будуть використані в міжнародних судах над російськими воєнними злочинцями.

Напередодні генпрокурор України Андрій Костін в інтерв’ю американському телеканалу FOX News повідомляв про ексгумацію понад 90 тіл в Ізюмі, тож за добу ця цифра зросла. Генпрокурор уточнив, що були виявлені тіла трьох поколінь однієї родини, які загинули під час руйнування одного з будинків внаслідок бомбардувань РФ.

За його словами, наразі в області працюють прокурори, експерти та слідчі. І вони щодня фіксують нові воєнні злочини РФ.

– Ми виявили понад 450 могил. І кожного дня проходить ексгумація. Ми створили спільні слідчі групи за участю експертів, слідчих та прокурорів. І щодня ми фіксуємо нові випадки воєнних злочинів, вчинених російським агресором, – поінформував Костін.

Він звернув увагу на те, що Збройні сили України з вересня звільнили понад 80 тис. квадратних кілометрів окупованих РФ територій, що приблизно дорівнює території американського штату Конектикут.

І в кожному зі звільнених міст українські правоохоронці фіксують нові докази воєнних злочинів росіян, зокрема вбивства мирних людей та тортури, вчинені з використанням електроструму.

– Вже виявлено понад 10 місць, де катували людей, – уточнив Костін.

Генпрокурор наголосив, що російська агресія не може залишитися безкарною, і головна мета України зараз – зафіксувати всі докази, змусити російських військових та високопосадовців відповісти.

Київ також наполягає на покаранні РФ за злочин агресії, який є “материнським” щодо всіх інших. Тобто без агресії, вторгнення на територію України не були б вчинені інші воєнні злочини.

– Тому ми закликаємо міжнародну спільноту підтримати ініціативу створення спеціального міжнародного трибуналу. Також ми продовжуємо співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом та збирати докази воєнних злочинів, – заявив Костін.

Як відомо, біля міста Ізюм було виявлено масове поховання вбитих українців – понад 400 могил. За кількістю загиблих Ізюм може перевищувати трагедію Бучі на Київщині.

Виявлена могила, де поховані близько двадцяти військовослужбовців ЗСУ. За даними експертів, перед смертю окупанти катували українських захисників.

Ексгумація тіл загиблих триватиме майже два тижні. Своїх експертів на місце масових поховань в Ізюмі відправить Організація Об’єднаних Націй.

Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського