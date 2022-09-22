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Факти / Україна

РФ випустила 9 ракет по Запоріжжю. Одна людина загинула, є поранені

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Обстріл Запоріжжя 22 вересня 2022

Уранці 22 вересня російські війська завдали удару по Запоріжжю.

Обстріл Запоріжжя 22 вересня 2022
Обстріл Запоріжжя 22 вересня 2022
Обстріл Запоріжжя 22 вересня 2022
Обстріл Запоріжжя 22 вересня 2022
Обстріл Запоріжжя 22 вересня 2022
Обстріл Запоріжжя 22 вересня 2022
РФ випустила 9 ракет по Запоріжжю. Одна людина загинула, є поранені / 3 фотографии

Дев’ять ракет окупантів влучили в готель в центральному парку, електричну підстанцію та телевежу. Руйнувань зазнали й житлові будинки.

Оновлено о 09:27. Від ворожої атаки одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.

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Оновлено о 09:00. У готелі, куди поцілили окупанти, – суттєві руйнування, рятувальники шукають людей під завалами.

Після влучання в електричну підстанцію південні громади Запорізького району залишились без світла.

Оновлено о 08:37. Спершу стало відомо, що через обстріли зазнала руйнувань цивільна інфраструктура та постраждали люди.

Нагадаємо, що про два потужних вибухи в обласному центрі, а за ними – про ще один місцевий штаб оборони повідомив о 07:23.

За три хвилини факт удару по Запоріжжю підтвердив і керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Очільник області зазначив, що триває з’ясування інформації про постраждалих та руйнування, а також закликав людей дотримуватись правил поводження під час повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Старух, Штаб оборони Запорізького краю, Анатолій КуртєвКирило Тимошенко

Фото: Кирило Тимошенко

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