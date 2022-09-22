РФ випустила 9 ракет по Запоріжжю. Одна людина загинула, є поранені
Уранці 22 вересня російські війська завдали удару по Запоріжжю.
Дев’ять ракет окупантів влучили в готель в центральному парку, електричну підстанцію та телевежу. Руйнувань зазнали й житлові будинки.
Оновлено о 09:27. Від ворожої атаки одна людина загинула, ще п’ятеро дістали поранення.
Оновлено о 09:00. У готелі, куди поцілили окупанти, – суттєві руйнування, рятувальники шукають людей під завалами.
Після влучання в електричну підстанцію південні громади Запорізького району залишились без світла.
Оновлено о 08:37. Спершу стало відомо, що через обстріли зазнала руйнувань цивільна інфраструктура та постраждали люди.
Нагадаємо, що про два потужних вибухи в обласному центрі, а за ними – про ще один місцевий штаб оборони повідомив о 07:23.
За три хвилини факт удару по Запоріжжю підтвердив і керівник обласної військової адміністрації Олександр Старух.
Очільник області зазначив, що триває з’ясування інформації про постраждалих та руйнування, а також закликав людей дотримуватись правил поводження під час повітряної тривоги.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 211-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Старух, Штаб оборони Запорізького краю, Анатолій Куртєв, Кирило Тимошенко
Фото: Кирило Тимошенко