Вересень, 23 в 1:16

Берлін передав українським військовим ще шість зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard.

Як випливає зі списку на сайті канцлера Німеччини, разом із зенітними установками було передано 6 тис. боєприпасів до них.

Завдяки цій поставці Україна тепер має 30 подібних німецьких видів озброєння.

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У списку оборонного відомства ФРН додається, що у військовому пакеті допомоги йде також 3 тис. одиниць 155-міліметрових снарядів (1 тис. освітлювальних і 2 тис. димових).

Нагадаємо, перші німецькі установки Gepard прибули в Україну у липні 2022 року. Водночас лише протягом серпня приблизно 49 тисяч снарядів до цих цієї зброї.

Перед цим, 14 вересня, Німеччина оголосила, що передала Україні ще чотири установки Gepard.

ЗСУ Gepard має автоматизовану систему ведення вогню, яка під час вогню враховує атмосферний тиск, температуру та вологість повітря, а також швидкість та напрям вітру, щоб спростити наведення на ціль.

Завдяки установкам будуть прикриватись інфраструктурні об’єкти від атак російських вертольотів та літаків на малих і надмалих висотах.

Джерело: Bundezkanzler