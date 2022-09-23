Внаслідок вибуху у Мелітополі у багатоповерхівці загинула людина, є поранений – Федоров

Вересень, 23 в 12:31

В ніч на п’ятницю в багатоповерхівці в окупованому Мелітополі пролунав вибух, в результаті якого одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

– В одній із дев’ятиповерхівок сьогодні вночі був вибух. На жаль, є постраждалі: одна людина загинула, одна – поранена, – повідомив він.

Федоров також розповів про тотальний супротив населення міста проведенню так званого “референдуму” росіян. Щоб його побороти, окупанти використовують тортури.

Зараз дивляться

– Забирають людей в полон, які мають хоч якусь проукраїнську позицію. Під час голосування ходять з військовими зі зброєю та у масках. Є загроза, що ті, хто не погодиться співрацювати або сказати, що я підтримую референдум, їх одразу будуть забирати та чинити тортури до них, – говорить він.

Мер також повідомив, що у четвер увечері до міста автобусами привезли “масовку з Криму” для зйомки пропагандистських сюжетів про начебто підтримку “референдуму” населенням Мелітополя.

Федоров розповів, що кілька днів тому пропагандисти випустили сюжет із нібито опитуванням мешканців міста щодо підтримки РФ, але люди, які брали в ньому участь, говорили з нехарактерним для місцевих людей акцентом.

Нагадаємо, що сьогодні вранці у Мелітополі пролунав ще один вибух поряд з одним із розташувань окупантів. Зараз уточнюються їхні втрати впродовж цього часу.

Фото: Іван Федоров