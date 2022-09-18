Вересень, 18 в 20:06

Ввечері 18 вересня в окупованому Мелітополі Запорізької області було чутно потужний вибух.

Інформацію підтвердив мер міста Іван Федоров.

За його словами, вибух у дворі багатоповерхівки у центрі Мелітополя – ймовірний результат зачистки ФСБ.

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– За попередніми даними, в ході “розбірок” вони усунули одного з колаборантів-поліцейських — так званого “начальника ГБР народної міліції”. Денис Стефанков був одним з 118 зрадників-поліцейських, щодо яких ми готували арешт на все належне їм нерухоме та рухоме майно, – повідомив Федоров.

Зазначимо, що вчора у Мелітополі також пролунала серія вибухів. Ймовірно, партизани підірвали залізничну дорогу, якою російські окупанти доставляли боєприпаси та пальне для військової техніки РФ з території Криму.

Як зазначили у російських виданнях, після вибухів загарбники почали пильно оглядати всі машини, перевіряти всіх велосипедистів і пішоходів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 207-й день.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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