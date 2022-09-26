Вересень, 26 в 16:33

Сполучені Штати Америки нададуть Україні додаткові $457,5 млн на підтримку правоохоронної системи.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, кошти виділять на підтримку цивільної безпеки, щоб врятувати життя та зміцнити спроможність українських партнерів з правоохоронних органів та кримінального правосуддя.

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– США нададуть додатково $457,5 млн на допомогу у забезпеченні безпеки цивільного населення, щоб врятувати життя та зміцнити потенціал наших українських партнерів у правоохоронних органах та кримінальному правосудді. Ми поділяємо їхню прихильність до демократичної, незалежної та суверенної України, – зазначив він.

The United States will provide an additional $457.5 million in civilian security assistance to save lives and bolster the capacity of our Ukrainian law enforcement and criminal justice partners. We share their commitment to a democratic, independent, and sovereign Ukraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 26, 2022

Нагадаємо, що на початку вересня президент США Джо Байден схвалив пакет військової допомоги Україні на $675 млн.

Допомога передбачала 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети HARM, Humvees, броньовані машини швидкої допомоги, стрілецьку зброю.